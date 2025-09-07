CTP, acuză medicii antivacciniști că iscă pandemii la fel de periculoase pe cât COVID-19. „Vraci ai Noului Ev Mediu, pun diagnostice demne de doctorul Georgescu-Dumnezeilă”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat dur conferința organizată la Brașov sub denumirea „COVID-19 și convergența bio-digitală”, desfășurată sâmbătă. Acesta susține că astfel de medici lansează pandemii la fel de grave precum cea de Covid.

„La conferința de la Brașov, dedicată, de fapt, sub speciosul titlu „COVID-19 și convergența biodigitală”, ideii: „Vaccinul anti COVID, arma biologică a Diavolului” au participat și niște medici în toată regula, cadre universitare, specialiști, în alte domenii decât epidemiologie, care au dreptul și datoria de a trata pacienți – mi-e rușine mie să le scriu numele. Acești vraci ai Noului Ev Mediu au discutat despre cum a fost lansat vaccinul anti Covid împotriva omenirii ca s-o împuțineze și s-o controleze, fie direct, fie prin cancere, autism și AVC-uri, diagnostice demne de doctorul lor Honoris Causa, Georgescu-Dumnezeilă, pe care mai mult ca sigur l-au și votat cu entuziasm”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul adaugă că este greu de comentat un astfel de eveniment, mai ales „când porți un anume respect meseriei de medic”.

„Doar mă întreb: cum e posibil ca un medic, adică, pentru mine, un om de știință, să vehiculeze astfel de viruși umpluți cu neant care atacă creierul, iscând pandemii la fel de periculoase pe cât COVID-19? Poate aveți dumneavoastră, cadre medicale sau nu, un răspuns sau mai multe. Poate are și Colegiul Medicilor unul”, încheie CTP.

O conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat sâmbătă, 6 septembrie, mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc la Brașov. Evenimentul, prezentat drept o dezbatere medicală, a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”, potrivit Digi24. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cere acum Colegiului Medicilor să îi cerceteze pe medicii care au participat.

