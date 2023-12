Cine e singurul om pe care l-a urât CTP: ”L-aș fi împușcat între ochi de la trei pași, fără să clipesc”

Invitat în cadrul emisiunii online ”Cap la cap” produsă de Recorder și moderată de Anca Simina, jurnalistul Cristian Tudor Popescu și-a adus aminte de participarea sa în mod activ la Revoluția din decembrie 1989.

”Am ieșit în stradă atunci ca să mă eliberez, și m-am eliberat, atunci în seara aia de 21 a fost momentul în care nu mi-a mai fost teamă.

N-am fost la miting, am fost după aceea. Eu am auzit la difuzorul din întreprinderea în care lucram cum se îneacă Ceaușescu, ”Aloo, aloo...”, și împreună cu prietenul meu Șerban, odihnească-se în pace, ne-am uitat unul la altul și am zis ”Hai”. Și am părăsit locul de muncă, fără să cerem voie, și ne-am dus glonț în centru”, a mărturisit CTP.

”Când am auzit primul strigăt ”Jos comunismul”, am ezitat. La ”Jos Ceaușescu” am strigat fără ezitare. Era ura pe care o adunasem, era singurul om pe care l-am urât și pe care l-aș fi împușcat între ochi de la trei pași, fără să clipesc”, a completat el.

Ads