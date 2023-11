”Anticristul” CTP, oprit să muncească: ”M-am dus ca măgarul la iesle. A dracului fatalitate!”

Invitat în cadrul emisiunii online ”Cap la cap” produsă de Recorder și moderată de Anca Simina, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a relatat ce i s-a întâmplat la CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării), unde a primit o reclamație de la o ligă a studenților din Iași, pe marginea unei afirmații referitoare la biserică

”Reclamația n-a venit din zona bisericii, a venit de la o așa numită ligă a studenților. Oamenii sunt creștinofani, dar sunt totuși liga studenților. Nu c-ar reprezenta studențimea ieșeană, nici vorbă.

M-am dus ca măgarul la iesle, la etajul 2, am stat pe hol pe un scăunel, o oră, să fiu primit la audiere. După o oră am intrat, onor conciliu, prezidiu..a mai intrat un tânăr cu barbă, era reprezentantul ligii.

Vă puteți imagina ce s-a întâmplat? A cerut amânare, pentru că persoana care trebuia sa susțină cauza a cerut amânare. Bine, da eu am venit aici de pomană? Am venit fizic să susțin cauza, puteam să o trimit și în scris.

S-a amânat in ianuarie. Comisia îmi răspunde ”și noi am venit de pomană”. Ceea ce era fals, ei veniseră la muncă, eu am venit de pomană, am fost oprit vreme de o ora și jumătate să muncesc, de pildă sa pregătesc emisiunea...

De ce nu m-ați anunțat? Bănuiesc că ați primit această cerere, la care un alt membru spune ”da, dar n-a ajuns”. A dracului fatalitate!

Asta e situația cruciadei ligii studentilor împotriva anticristului”, a povestit CTP.