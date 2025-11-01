CTP, după scandalul privind salariul Oanei Gheorghiu: „Argumentez, deși este ca și cum aș spinteca rahatul”

Cristian Tudor Popescu a revenit cu o poziție legată de scandalul stârnit după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. De data aceasta, gazetarul vorbește despre declarațiile făcute de social-democratul Daniel Zamfir, privind salariul pe care una dintre fondatoarele „Dăruiește Viață” îl încasa în asociație.

„Așa cum mă așteptam, Frăția Șobolanilor a început să forfotească, sperând s-o muște de unde s-o putea pe Oana Gheorghiu. Dar n-aș fi crezut că vor recurge din start la rezervele strategice de tricăloșie tâmpă. Ca manager al proiectului „Dăruiește Viață”, doamna Gheorghiu a avut un salariu de 22 mii lei/lună, potrivit declarației sale de avere. Unul dintre cei mai sârguincioși clănțăi de serviciu ai PSD, traseistul (PD-FSN, PNL, ALDE, PSD) D. Zamfir, spune acum fără să clipească: „Nu e caritate din suflet, e pe bani””, scrie gazetarul.

Acesta subliniază că ceea ce au făcut Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu nu este ”caritate” și că statul nu ar fi putut face același lucru pentru că oamenii nu au încredere în el.

„Trag aer în piept și argumentez, deși e ca și cum aș spinteca rahatul: ce au făcut doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu NU este caritate. Acte de caritate, adică milostenie, fac cei care dispun de bani și îi oferă celor aflați în nevoie fără să le ceară nimic în schimb. Cele două doamne nu au pus banii lor mulți la construirea spitalului pentru copiii cu boli grave, deoarece nu-i aveau, au solicitat acești bani de la oameni. Și i-au primit, căci donatorii au avut ÎNCREDERE în Carmen și Oana, într-o țară plină de escroci care cer bani pe net pentru „opere caritabile”. Ele au construit un spital pentru oameni cu banii oamenilor. Cetățenii n-ar fi dat acești bani statului, să le facă spital, pentru că nu au încredere în el”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Acesta subliniază că datorită încrederii oamenilor în Oana Gheorghiu, aceasta a fost practic „un angajat în funcția de manager de proiect”, funcție în care trebuia să primească un salariu, să poată trăi și munci.

„22.000 lei înseamnă 4.360 de euro, un salariu obișnuit pentru un manager de firmă privată de oarecare anvergură. Or, în cazul „Dăruiește Viață”, este vorba de zeci de milioane de euro. Sume folosite cinstit, cu eficiență, economie și celeritate net mai mari decât dacă manager era statul. Nu caritate, ci o întreprindere extraordinar bazată pe încredere. E de presupus, deci, că Oana Gheorghiu va avea grijă de banii cetățenilor și în funcția guvernamentală. PSD, prin gurile lui Zamfir și Vulguța Vasilescu, nu face decât să jignească 350.000 de români dăruitori de viață pentru copiii bolnavi”, mai scrie gazetarul.

„Cât despre orificiul bucal al lui Grindeanu, prin care Știuca zice cu unduieli din gât că premierul Bolojan înfometează poporul aidoma lui Ceaușescu plătind datoriile externe, vă rog doar să vă gândiți că în armată am câștigat un concurs de înjurături”, încheie Cristian Tudor Popescu.

De unde a pornit scandalul

După numirea în postul de vicepremier, politicienii din coaliția de guvernare au continuat să comenteze situația Oanei Gheorghiu.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că a făcut „caritate pe bani” în timpul construirii, din donații, a spitalului pentru copii, întrucât avea pe atunci un salariu de peste 20.000 de lei pe lună.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a mai susținut, vineri, la Digi24, că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, întrucât și primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a făcut acest lucru. Senatorul Zamfir a criticat-o pe Gheorghiu pe motiv că "din donațiile pentru spitalul construit" ea și colega ei de la Asociația Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, „cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună. Nu știu dacă este mult sau puțin. Credeți că trebuia să știe lumea?”.

În replică, USR susține că este normal ca angajații ONG-urilor să fie plătiți.

În paralel, Daniel Fenechiu, senator PNL, a avertizat că astfel de certuri în coaliția de guvernare au dus AUR „la scorul la care a ajuns”.

La rândul ei, Oana Gheorghiu a trimis o precizare către Digi24, în care a explicat că a fost plătită cu 20.000 de lei pe lună, „ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane”.

