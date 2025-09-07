CTP, despre similaritățile lui Trump cu Putin: A schimbat sloganul „Make love, not war” în vreme ce încinge telefoane ca să rechiziționeze Nobelul pentru Pace

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat o serie de critici la adresa președintelui SUA, după mesajele transmise de acesta în ultima perioadă, dar și după ce Rusia a lansat cel mai mare atac de la începutul războiului asupra Ucrainei.

”Rezultatul convorbirilor de „pace în 24 de ore” între Rusia și Ucraina ale lui DJ Trump este, după 9 luni, bombardarea și mai barbară a orașelor Ucrainei de către Rusia, cu omorârea la grămadă a civililor”, scrie jurnalistul.

Acesta îl aseamănă pe liderul de la Casa Albă cu Vladimir Putin, ca urmare a deciziilor de a trimite trupe în orașe americane.

„Nu numai Putin are ceva cu orașele, prietenul său american Donald trimite armata SUA în Chicago, după Los Angeles și Washington, ca să atace civilii, fie ei răufăcători sau opozanți ai regimului – pentru Trump, de fapt, același lucru. Ținta următoare, Portland, Oregon, unde protestatarii „sunt incredibil de gălăgioși”.!, mai scrie Cristian Tudor Popescu.

Acesta amintește poza pusă recent de Trump, cu trimitere la filmul „Apocalypse Now”, al lui Francis Ford Coppola, declarând că președintele SUA a schimbat sloganul „Make love, not war” în dragoste pentru război.

„Totodată, ca să înlăture orice dubii, Monking of America postează pe rețeaua sa personală: „Chicago e pe cale să afle de ce se numește Departamentul de Război”, după ce a schimbat denumirea Departamentului Apărării. Dar nici asta nu-i ajunge. Lângă amenințarea de mai sus, așază și o imagine fabricată AI, cu el purtând pălăria Hardee Cavalry din Războiul Civil, pe care o arborează ofițerul psihopat Kilgore în celebrul film al lui Coppola, „Apocalypse Now”, pe un fundal de elicoptere peste zgârie-nori, flăcări și fum. Și adaugă: „I love the smell of deportations in the morning”, parafrază după comentariul colonelului Kilgore: „I love the smell of napalm in the morning”, în vreme ce un sat vietnamez e făcut scrum. Dragostea lui Kilgore pentru napalmul arzând oameni în zori este una dintre cele mai pregnante expresii ale plăcerii pure de a distruge în masă ființe omenești, plăcerea războiului de dragul războiului. DJ Trump a schimbat puțin sloganul anilor `60, „Make love, not war” în „Love make war”, în vreme ce încinge telefoane prin lume ca să rechiziționeze Nobelul pentru Pace,” încheie CTP.

