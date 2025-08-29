Legăturile dintre Marius Lazurca și Rusia. CTP: „De ce nu ne comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși la șefia SRI și SIE?”

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 08:41
902 citiri
Cristian Tudor Popescu FOTO captură video YouTube /Europa FM

Cristian Tudor Popescu vine cu o nouă postare legată de presupusele propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE, în contextul scandalului din ultimele zile. Gazetarul face dezvăluiri despre legăturile lui Marius Lazurca cu Rusia.

Cristian Tudor Popescu susține că verificări legate de un mesaj primit din Republica Moldova au confirmat faptul că Marius Lazurca a fost decorat de mitropolitul Vladimir.

„Am verificat și, într-adevăr, dl Lazurca a fost decorat în 2016 de către mitropolitul Vladimir. Acest Vladimir a fost căpitan în Armata Sovietică și a fost avansat colonel când devenise mitropolit al Moldovei!, subordonată Patriarhiei KGB a Întregii Rusii. S-a implicat în alegerile prezidențiale din 2016, afirmând că la conducerea țării trebuie să vină un familist ca Dodon, omul Kremlinului, nu o femeie fără copii, ca Maia Sandu. În primăvara acestui an, s-a străduit să-i întoarcă pe preoții care au părăsit Mitropolia subordonată lui Kirill pentru Mitropolia Basarabiei, ținând de Patriarhia României”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul subliniază că, în urma incertitudinilor, unii dintre votanți speră că opțiunile președintelui Nicușor Dan pentru SRI și SIE nu sunt cele vehiculate și cere un mesaj public de la șeful statului.

„Unii dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan speră că nu e adevărată opțiunea lui pentru Zbârcea și Lazurca. Întrebare: de ce nu ne comunică dl președinte Dan, măcar pe net, dacă e scump la vorbă, că nu i-a propus pe cei doi românoși?”, scrie CTP.

Acesta a publicat pe pagina sa de Facebook și mesajul pe care l-a primit din Moldova, sub semnătura lui Dragoș Galbur, din Bălți:

„Vă salut cu respect din Republica Moldova, stimate dle Cristian Tudor Popescu. Referitor la ultimul text al domniei voastre, vin să adaug că propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, Marius Lazurca, care a fost ambasador la noi la Chișinău, a fost un apropiat al reprezentanților Patriarhiei Ruse în Basarabia, în detrimentul Mitropoliei Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. Lazurca chiar a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”, i-a scris acesta gazetarului.

