CTP "explică" reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: "Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu"

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:27

Cristian Tudor Popescu comentează situația Oanei Gheorghiu și reducerea trupelor americane FOTO captură video YouTube /Europa FM

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi sarcastic că reducerea trupelor americane din Flancul Estic al NATO, inclusiv România, ar fi ca o reacție la „riscul de securitate Oana Gheorghiu”.

Oana Gheorghiu, una dintre cele două co-fondatoare ale asociației „Dăruiește viață!”, care a construit primul spital pediatric de oncologie cu fonduri private din România, a fost atacată pentru un mesaj publicat pe Facebook în februarie 2025.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil a ajuns să conducă o țară care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, a scris pe pagina personală Oana Gheorghiu după conflictul din Biroul Oval cu Zelenski, Trump și Vance.

Cristian Tudor Popescu a comentat reacția la opinia Oanei Gheorghiu.

„Aseară a avut loc o clacă de înfierare la CîNîN de România pentru exclusiv această postare a Oanei Gheorghiu, făcută când dânsa era simplă persoană privată. O opinie omenească, de bun-simț și indignare a fost de ajuns pentru PSD, în frunte cu Grindeanu-Știucă, să șteargă tot ce a făcut unic și extraordinar pentru viața umană această femeie cinstită și deșteaptă. Și să zbiere: „Compromitem relația cu Statele Unite! Ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic, în raport cu partenerul nostru strategic. Oana Gheorghiu trebuie retrasă imediat de premierul Bolojan”. Aveau dreptate”, scrie Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Gazetarul și-a continuat ironiile „explicând” că SUA are nevoie de soldații retrași din România tocmai pentru a se apăra de Gheorghiu.

„Fulgerător, riscul de securitate Oana Gheorghiu a fost observat și evaluat în miez de noapte românească la Washington și s-a luat pe loc hotărârea: „Retragem 800 dintre cei 1600 de soldați americani din România. Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”. Ăsta e adevărul, să-l știe poporul, nu ce zic eu, că marele prieten și defensor al României socotește că apărarea țării noastre de către US Army este o afacere proastă”, încheie sarcastic Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul și-a exprimat cu o zi înainte sprijinul pentru numirea Oana Gheorghiu ca vicepremier.




#Cristian Tudor Popescu, #Oana Gheorghiu, #soldati americani Romania, #SUA, #oana gheorghiu propunere vicepremier
