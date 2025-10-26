CTP, despre Catedrala Mântuirii Neamului: ”Mai folositoare decât îi e poporului american colosala Sală de Bal pe care Dumnezeul Trump o ridică dărâmând Casa Albă”

Autor: Aniela Manolea
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 14:37
Catedrala Mântuirii Neamului FOTO Facebook /Catedrala Națională

În ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, ziaristul Cristian Tudor Popescu analizează beneficiile și dezavantajele religiei la români. Într-un text intitulat „La ce e bună Catedrala”, publicat duminică, 26 octombrie, gazetarul trage concluzia că noua catedrală este „folositoare poporului român.

„O biserică pentru majoritatea cetățenilor unei țări poate fi un temei puternic de unitate națională. Mai puternic decât cultura, limba, istoria, geografia României”, a explicat Cristian Tudor Popescu pe Facebook, adăugând că „nu cred, dar încerc să înțeleg”.

Pentru că românii sunt tot mai îndepărtați de cultura națională, religia poate suplini această lacună, crede ziaristul.

„Zeci de mii de români, din toată țara, au pierdut nopți pe drum ca să vină la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Care a fost construită cu bani mulți, dar și cu mai multă competență și responsabilitate decât instalațiile de gaz care aruncă în aer blocurile patriei”, a explicat CTP.

El a enumerat avantajele ortodoxiei în Europa, începând de la faptul că „frica de Dumnezeu poate să bată frica de poliție”.

„Ortodoxia e simplă, ușor de practicat (...) Frica de Dumnezeu poate să bată frica de poliție. Morala socială poate fi deprinsă mai degrabă prin religie decât prin educația laică, aflată ca vai de capul ei. Iar actele de caritate ale bisericii sau ale unor preoți deosebiți nu pot fi decât spre ajutorul și alinarea oamenilor”, a scris Cristian Tudor Popescu.

CTP, despre dezavantajele religiei la români

Atunci când „înlocuiește vaccinurile cu rugăciuni și atingerea moaștelor” și se substituie medicinei sau „se amestecă în politică”, credința ortodoxă a românilor devine problematică, consideră ziaristul Cristian Tudor Popescu.

„Religia este o dictatură. Nu ai voie să critici Biblia, trebuie să o respecți întocmai sau, cel mult, să te conduci după interpretările canonice hotărâte de biserică (...) Religia nu are treabă cu libertatea sau democrația, ba chiar nu-i plac deloc. Ortodoxia înclină spre conduceri de stat autoritariste, ceaușism, totalitarism antonescian, legionarism, monarhie forte, de care sunt gata să se lipească, după cum s-a văzut”, susține gazetarul.

Totuși, Catedrala din curtea Casei Poporului aduce valoare românilor.

„Dacă e să trag linie, Catedrala Mântuirii Neamului e o clădire folositoare poporului român. Mai folositoare decât îi e poporului american colosala Sală de Bal pe care Dumnezeul Trump o ridică dărâmând Casa Albă”, a concluzionat CTP.

Detaliile care fac Catedrala Națională din București unică. Imagini din interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume VIDEO/FOTO
Detaliile care fac Catedrala Națională din București unică. Imagini din interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume VIDEO/FOTO
Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române,...
Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”
Motivul pentru care Gigi Becali a venit fără familie la sfințirea Catedralei: ”Am primit numai una”
Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan asistĂ la slujba de sfinţire a...
#Cristian Tudor Popescu, #Catedrala Mantuirii BOR, #religie romani, #BOR, #Catedrala Mantuirii Neamului , #Stiri Cristian Tudor Popescu
