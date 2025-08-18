Sugestia lui CTP pentru a ”scoate România la liman” economic: ”Președintele Dan are soluția crizei”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe consilierul președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, care l-a contrazis pe premierul Bolojan cu privire la situația economiei. CTP scrie luni, 18 august, că președintele Nicușor Dan ar trebui să-i înlocuiască pe Bolojan cu Burnete, dacă românii nu vor să știe situația grevă în care se află economia țării.

„Eu nu cred că vom avea o recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să evităm o posibilă recesiune, pentru că e adevărat, aceste măsuri de redresare a deficitului bugetar, ele prin natura lor sunt recesioniste”, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete.

Gazetarul sugerează ironic președintelui Nicușor Dan să ia o decizie importantă la revenirea din vacanță.

„În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, consilierul prezidențial Burnete ne spune că sunt bani destui și, deci, că Bolojan e dușmanul poporului când zice că suntem în continuare pe muchia incapacității de plată”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Soluția ar fi ca președintele să-l înlocuiască pe „dușmanul poporului”, Ilie Bolojan, care strânge cureaua pentru a evita intrarea statului român în incapacitate de plată.

„Prin urmare, când se întoarce din concediu, președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete – aşa, vom fi plini de bani și fericiți”, conchide CTP.

