CTP taxează discursul plin de ură al președintelui SUA: "King Jong Trump a declarat rânjind că el își urăște oponenții și nu le dorește binele"

Autor: Daniel Groza
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 10:10
562 citiri
Cristian Tudor Popescu l-a poreclit King Jong Trump pe președintele SUA FOTO Facebook/Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu critică dur discursul lui Donald Trump la funeraliile activistului Charlie Kirk, evidențiind contrastul între mesajul de iertare transmis de văduva victimei și declarațiile președintelui american în care își exprimă ura față de adversari și contestă libertatea de exprimare.

“Soția domnului Kirk, creștină dedicată, a spus întregii Americi că, urmând învățătura lui Iisus, îl iartă pe ucigaș și îi dorește binele. Președintele Kim Jong Trump, în schimb, a avut grijă să transmită public Justiției să-l condamne la moarte”, scrie Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Jurnalistul comentează extremismul din discursul lui Donald Trump.

“Vorbind imediat după soția domnului Kirk, la funeraliile acestuia, King Jong Trump a declarat rânjind că el își urăște oponenții și nu le dorește binele. Amenințând că 97% din televiziunile americane ar putea fi închise, deoarece nu-L ridică în slăvi pe El, King Jong Trump a mai zis și că Primul Amendament al Constituției, privind libertatea de exprimare, „I’m not so sure” că n-ar trebui schimbat – firește, în sensul „Sunt liberi să se exprime cei care mă aprobă cu urale pe mine”. Prin urmare, nu cred că ar fi o problemă ca KJ Trump să poruncească și revizuirea Evangheliilor, punându-le sub deviza Sa regală: „Urăște și fă ce vrei!”, scrie Popescu.

Erika Kirk, mesaj plin de iubire

Zeci de mii de oameni au participat, duminică, în Arizona, la o amplă ceremonie în memoria activistului conservator Charlie Kirk, ucis la începutul lunii într-un atac armat considerat act de violență politică. Prezent la eveniment, președintele american Donald Trump a declarat în fața unei mulțimi de zeci de mii de oameni că îi „urăște” pe adversarii săi, chiar și după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împușcat mortal soțul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.

Erika Kirk a subliniat ceea ce ea a numit inspirația pe care uciderea lui Kirk le-a dat-o susținătorilor săi pentru a îmbrățișa creștinismul. „După asasinarea lui Charlie, nu am văzut violență, nu am văzut revolte”, a spus Kirk, în timp ce aplauzele mulțimii au crescut, salutând contrastul implicit cu revoltele care au urmat uciderilor lui George Floyd sau Martin Luther King Jr. „Am văzut o renaștere”, a spus ea.

„Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani”, a spus Kirk. „Am văzut oameni mergând la slujbă la biserică pentru prima dată în viața lor.”

„Răspunsul la ură nu este ura”, a adăugat ea. „Răspunsul pe care îl cunoaștem din Evanghelie este iubirea, și întotdeauna iubirea, iubirea pentru dușmanii noștri și iubirea pentru cei care ne persecută”.

Donald Trump a menționat că, cu puțin timp înainte de a muri, Kirk i-a spus unui membru al personalului că nu se temea de studenții care nu erau de acord cu el în mulțimea de la Universitatea Utah Valley. „Nu sunt aici pentru a lupta împotriva lor – vreau să îi cunosc și să îi iubesc”, a spus Kirk, potrivit lui Trump. „În acel moment privat din ziua morții sale, găsim tot ce trebuie să știm despre cine era cu adevărat Charlie Kirk.”

„El nu-și ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun”, a spus Trump, înainte de a se abate de la discursul pregătit și de a adăuga: „În acest punct nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc rivalii și nu le doresc tot ce este mai bun, îmi pare rău”.

Discursul lui Trump a fost un amestec ciudat de elogiu și discurs de campanie, în timpul căruia s-a abătut frecvent de la citirea remarcilor sumbre despre viața și moartea violentă a lui Kirk pentru a face comentarii și glume spontane.

#Cristian Tudor Popescu, #critici, #Donald Trump, #ura, #discurs , #Stiri Cristian Tudor Popescu
