Conflict în PSD. Un fost secretar de stat îl acuză pe Claudiu Manda pentru demiterea sa din Guvern și pierderea funcției de viceprimar la Craiova: „M-a făcut magistral”

Fostul secretar de stat în Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu îl acuză pe liderul PSD Dolj Claudiu Manda, soţul Liei Olguţa Vasilescu, pentru faptul că în 2020 nu a mai devenit viceprimar al Craiovei şi pentru demiterea sa din funcţia de secretar de stat. Acesta spune că Manda este un „super-strateg” și că „l-a făcut magistral”.

”Pentru că mă întreabă toată lumea, Haideţi să facem o istorie relativ recentă, Mai ales dacă aţi uitat: În primăvara lui 2020 m-a sunat Olguţa (pe care o consider a doua mamă a mea), că are nevoie de un viceprimar la Craiova! Aşa mi-am făcut, din nou, buletin de Craiova, la limită! Am mers acolo în campanie, ea a recâştigat Primăria Craiova, iar în ziua în care Consiliul Local Municipal Craiova a ales viceprimarii eu am aflat în direct că nu mai sunt! Claudiu, adică soţul Olguţei şi preşedintele PSD Dolj, m-a făcut magistral! Am mai spus şi o repet, omul e Zeu, eu îl apreciez, e super-strateg!”, scrie Vasilcoiu pe Facebook.

El relatează că a plecat la Bucureşti, iar preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a numit, secretar de stat.

”Claudiu a aşteptat doi ani şi jumătate, ca să prindă momentul să ceară schimbarea mea! Asta da răbdare! Aflasem, dar am zis că asta e! Nu a cerut înlocuirea mea înainte de locale şi europarlamentare, ca nu cumva să scriu ceva şi să încurc alegerile, dar i-a pus grenada fără cui (adică pe mine), în braţe, lui Marcel Ciolacu, înainte de prezidenţiale! Adică a trimis hârtie să fiu demis imediat după locale şi europarlamentare şi înainte de prezidenţiale! Şah-mat la mine, tura asta!”, spune fostul secretar de stat, care a transmis în 21 iunie că organizaţia PSD Dolj i-a retras sprijinul politic şi că urmează să fie înlocuit din funcţia de secretar de stat din Ministerul Muncii.

El precizează că îl apreciază pe Manda, despre care susţine că are mai multă răbdare şi inteligenţă decât el.

