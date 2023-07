Bergodi va antrena CS Otopeni

Tehnicianul italian, Cristiano Bergodi, va pregati din sezonul urmator echipa CS Otopeni, nou promovata in Liga I, informeaza sport.ro. Cele doua parti vor semna un contract in cateva zile, cand antrenorul din Peninsula va reveni in Romania.

In ultimul timp presa a scris ca Bergodi ar fi negociat si preluarea formatiei FC Vaslui, dar se pare ca tehnicianul nu a ajuns la un acord cu presedintele Adrian Porumboiu. Italianul a dezvaluit recent ca poarta discutii cu o echipa din Serie B, dar a declarat ca nu ar spune nu nici unei oferte avantajoase din Liga I.

Fost antrenor la National si CFR Cluj, Bergodi a pregatit ultima data in Romania pe Rapid.

