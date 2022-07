Cristiano Bergodi, la al doilea trofeu în România cu Sepsi. Ce a spus antrenorul italian după victoria cu CFR Cluj

Tehnicianul Cristiano Bergodi a declarat că Sepsi OSK merita să câştige Supercupa României, chiar dacă a recunoscut că este foarte greu să joci cu CFR Cluj.

"A fost un meci greu, am pornit de la 0-1, dar nu am renunţat, cred că am meritat să câştigăm. Băieţii au făcut un lucru extraordinar. Echipa a jucat bine, am făcut un meci nebun. Băieţii au făcut un lucru fabulos, nu e uşor să câştigi contra CFR-ului", a declarat Bergodi la televiziunile care transmit Superliga.

Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat Supercupa României după ce a revenit de la 0-1 în meciul de la Arad, disputat împotriva campioanei CFR Cluj.

În primul meci din România care a beneficiat de tehnologia VAR, la Arad, în Supercupa României, Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus cu 2-1 (1-1) în faţa echipei campioane, CFR Cluj. Clujenii au deschis scorul încă din startul meciului, în minutul 2, prin Păun, care a înscris cu un şut plasat din careu.

Covăsnenii au egalat în al treilea minut de prelungire al primei reprizem când Cosmin Matei a înscris din faţa porţii la centrarea lui Dimitrov.

Golul victoriei lui Sepsi a venit în minutul 85, de la Rondon, care a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ştefănescu. Roger a fost eliminat în minutul 90+1, primind direct cartonaş roşu pentru un fault la Francisco Junior.

Sistemul VAR nu a fost utilizat pe parcursul meciului.

Ovidiu Haţegan s-a aflat la primul lui meci după infarctul suferit la finalul lunii martie. El a fost arbitru în camera VAR.

