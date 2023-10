Cristiano Bergodi, furios după egalul dintre UTA și Rapid. Ce au declarat cei doi antrenori

Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seară, după meciul cu UTA Arad, scor 2-2, că formaţia sa ar fi trebuit să gestioneze mai bine avantajul pe care l-a avut pe tabelă.

“Un meci bun. Păcat, când ai două goluri în deplasare şi iei două goluri. Incredibile. Asta e. E un punct în deplasare, dar trebuia să câştigăm. Cine a jucat, a jucat bine. Eu nu vorbesc de cine e absent. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine când am condus cu 2-1. Am luat un gol prostesc. Suntem toţi dezamăgiţi. Trebuie să analizăm. Nu trebuie să ne afecteze acest rezultat. Trebuie să discutăm unde am greşit. Păcat, băieţii credeau în această victorie şi au făcut un meci bun”, a spus Bergodi.

De cealaltă parte, Mircea Rednic a declarat că echipa sa a avut o prestaţie bună. “A fost un meci bun făcut de echipa noastră, pe un teren neutru, care pe alocuri ne-a pus probleme pentru că mingea sărea foarte prost. Nu ştiu dacă sunt mulţumit cu un punct, la ocazia pe care am avut-o. Ne-au surprins două faze, a fost neatenţie, relaxare. N-aveam voie să fim surprinşi. Normal că mi-aş fi dorit să câştigăm, dar eu cred că jocul pe care l-am prestat a fost bun”, a afirmat Rednic.

