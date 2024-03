Ce a declarat Cristiano Bergodi după eșecul de la Craiova. Fanii îi cer demisia antrenorului rapidist

Tehnicianul rapidist Cristiano Bergodi a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu scorul de 1-2, că echipa sa a făcut “harakiri” şi a primit două goluri din cauza relaxării.

”La cald e normal că sunt nervi şi că toată lumea e dezamăgită. Am pierdut într-un mod incredibil. În prima repriză am jucat doar noi, am dat gol în minutul 48. Au dat un gol din ofsaid, dar tot noi am fost la conducere în prima repriză. A fost un meci dificil pentru noi, dar şi pentru ei.

La pauză am zis că se poate câştiga dacă dai gol. Ne-am făcut harakiri. Dacă dai gol şi te relaxezi…. Am primit 2 goluri! Am schimbat, nu s-a întâmplat nimic. Am jucat şi 11 contra 10! E inexplicabil. E frustrant. Am pierdut un meci pe care trebuia să îl câştigăm, mai ales după golul din minutul 48. L-am pierdut din cauza comportamentului nostru. Am luat două goluri din cauza relaxării, nu e alt motiv!

Nu mi-a venit să cred! E un harakiri din partea noastră. Pentru noi e un dezastru din punct de vedere moral! Toţi suntem vinovaţi, şi eu, şi jucătorii!”, a spus Bergodi, potrivit digisport.ro.

Pe rețelele sociale, fanii i-au cerut demisia antrenorului italian.

