A început prezentarea fastuoasă a lui Cristiano Ronaldo la noua echipă VIDEO

Cristiano Ronaldo (37 de ani) este prezentat oficial marţi la Al-Nassr, noua sa echipă din Arabia Saudită. Ceremonia are loc pe stadionul Mrsool Park din Riad, cu o capacitate de 25.000 de locuri, de la ora locală 19:00 (16:00 GMT).

Starul portughez Cristiano Ronaldo a sosit, luni seară. la Riad, în ajunul prezentării sale în faţa suporterilor clubului saudit Al-Nassr, cu care a semnat pentru un salariu estimat la 200 de milioane de euro pe doi ani şi jumătate.

Cvintuplul câştigător al Balonului de Aur, care a jucat până la Cupa Mondială pentru Manchester United, a sosit în cursul serii pe aeroportul din Riad, a informat postul public de televiziune Al-Ekhbariya. Un important dispozitiv de securitate a fost pus în aplicare cu vehicule de poliţie şi puncte de control, a relatat un jurnalist AFP, care nu a putut intra în interiorul aeroportului.

Cristiano Ronaldo, introduced as an Al Nassr player. Not sure ever thought would type that. #HalaRonaldo pic.twitter.com/wUStYv5P6w