Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit și ce afaceri are

Cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo a fost marcată de o serie de premiere remarcabile, de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii. Acum, el a înregistrat o altă victorie importantă în afara terenului: a devenit primul jucător miliardar, relatează Bloomberg.

În cei peste douăzeci de ani petrecuţi la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa, printre care Manchester United şi Juventus, portughezul în vârstă de 40 de ani nu s-a sfiit să profite de faima sa prin contracte profitabile cu firme precum Armani şi Nike.

Dar abia acum, spre finalul carierei sale de jucător, a fost catapultat în topul celor mai bogaţi sportivi, semnând în iunie o prelungire a contractului cu echipa saudită Al-Nassr, în valoare de peste 400 de milioane de dolari.

Averea netă a lui Ronaldo a ajuns acum la 1,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, care îi evaluează averea pentru prima dată, ceea ce îl face primul fotbalist identificat de index care atinge acest statut.

Multă vreme, el şi Lionel Messi, cu care Ronaldo s-a duelat pentru titlul de cel mai mare jucător, au câştigat salarii similare. Dar acestea au înregistrat o diferenţă dramatică în 2023, odată cu mutarea lui Ronaldo în Golf şi plecarea lui Messi la Inter Miami, din Major League Soccer. Totuşi, argentinianul urmează să primească o participaţie în clubul american odată ce se va retrage, o înţelegere care l-ar putea aduce din nou la egalitate cu rivalul său de lungă durată.

Ads

Ronaldo a surprins pe mulţi prin transferul său la echipa relativ necunoscută Al-Nassr din Riad, declarând – cu încrederea în sine caracteristică – că era în căutarea unei noi provocări după ce „câştigase totul” în Europa. Deşi unii i-au pus la îndoială ambiţiile sportive, transferul i-a adus unul dintre cele mai mari contracte din istoria fotbalului, precum şi cel mai mare salariu mediu anual pentru un sportiv.

Veniturile saudite sunt, de asemenea, scutite de impozite, iar contractul său include, potrivit unor surse, avantaje precum o participaţie la capitalul clubului şi acces la un avion privat.

Miguel Marques, care ajută la gestionarea averii lui Ronaldo prin intermediul LMcapital Wealth Management, cu sediul în Lisabona, a refuzat să comenteze cu privire la valoarea netă a jucătorului, la fel şi una dintre agenţiile externe de relaţii publice ale jucătorului. Evaluarea Bloomberg ia în considerare veniturile sale din carieră, precum şi investiţiile şi contractele de sponsorizare, ajustate în funcţie de ratele fiscale în vigoare şi performanţa pieţei.

Ads

Copilărie săracă

Chiar dacă în ultimii ani în fotbal s-au investit sume de bani inimaginabile, ascensiunea financiară a lui Ronaldo a fost vertiginoasă. El a crescut în sărăcie pe insula Madeira, abandonând şcoala la 14 ani pentru a se concentra pe fotbal. După ce s-a mutat pe continent, a devenit celebru la nivel local cu Sporting Lisabona, înainte de a se alătura marilor cluburi europene şi de a urca în clasamentul celor mai bine plătiţi jucători.

Printre acestea s-au numărat transferul la Manchester United în 2003 şi la Real Madrid şase ani mai târziu, unde a semnat unul dintre cele mai mari contracte din fotbalul vremii.

Aurélio Pereira, cel care l-a descoperit pe Ronaldo pentru Sporting Lisabona, îşi aminteşte de el ca fiind un băiat timid şi slab, al cărui talent ieşit din comun i-a adus porecla „OZN”. Madeira are acum Aeroportul Internaţional Cristiano Ronaldo, Muzeul CR7 şi Hotelul Pestana CR7.

Ads

Numit după Ronald Reagan, Ronaldo a câştigat peste 550 de milioane de dolari din salarii între 2002 şi 2023. De asemenea, a semnat un contract pe zece ani cu Nike, în valoare de aproape 18 milioane de dolari pe an, şi alte contracte de sponsorizare cu mărci precum Armani şi Castrol, adăugând peste 175 de milioane de dolari la averea sa netă.

Transferul său în 2023 la Al-Nassr i-a adus aproximativ 200 de milioane de dolari pe an în salarii şi bonusuri scutite de impozite, plus avantaje suplimentare, inclusiv un bonus la semnarea contractului de 30 de milioane de dolari.

Messi a câştigat peste 600 de milioane de dolari din salariul brut pe parcursul carierei sale, potrivit indicelui de avere al Bloomberg, inclusiv 20 de milioane de dolari din salariul anual garantat începând cu 2023. De asemenea, se pare că are un acord de împărţire a veniturilor cu Apple.

Salariul garantat al lui Messi în ultimele două sezoane este doar aproximativ o zecime din venitul lui Ronaldo în aceeaşi perioadă. Ambii jucători au beneficiat de o inflaţie salarială semnificativă, depăşind cu mult câştigurile pe durata întregii cariere ale unor vedete anterioare, precum David Beckham, care a câştigat aproximativ 100 de milioane de dolari înainte de a se retrage în 2013.

Ads

Când vine vorba de investirea averii sale, Ronaldo pare să se bazeze în mare măsură pe Marques, care a lucrat la o bancă elveţiană şi acum lucrează într-un birou situat deasupra magazinului principal al Louis Vuitton din Portugalia, pe luxoasa Avenida da Liberdade din Lisabona. Firma lui Marques a acumulat active în valoare de 1,4 miliarde de euro de la înfiinţarea sa în 2018.

Ronaldo investeşte în principal în ţara sa natală, evaluând afacerile împreună cu un cerc restrâns de prieteni şi consilieri, apreciind loialitatea. De exemplu, a luat în considerare achiziţionarea unei participaţii în clubul City of Padel din Lisabona, un sport pe care îl practică, şi a asistat chiar la meciuri fără să anunţe. Prietenul său de lungă durată, Miguel Paixão dos Santos, a fost implicat în investiţii portugheze mai mici, cum ar fi achiziţia Lisboa Racket Center în 2024.

Deşi Ronaldo are o serie de afaceri, printre care marca CR7, un lanţ hotelier, săli de sport şi un grup media, acestea nu sunt surse majore de venit.

Ads

Ronaldo, oarecum selectiv în ceea ce priveşte interviurile, a aruncat cândva microfonul unui reporter într-un lac în 2016, din cauza presiunii exercitate de performanţa slabă din Euro din acel an, un turneu pe care Portugalia l-a câştigat în cele din urmă. Ani mai târziu, în 2023, s-a alăturat investitorilor care au achiziţionat postul de televiziune CMTV, acelaşi post al cărui reporter l-a confruntat.

De asemenea, a acumulat un portofoliu imobiliar semnificativ, incluzând un conac în Madeira şi un penthouse în Lisabona, care a doborât recordurile pentru preţul plătit pe metru pătrat în capitală. În prezent, finalizează o proprietate în Quinta da Marinha, un complex de golf de lux la periferia Lisabonei, care se pare că a costat aproximativ 20 de milioane de euro.

Casa a atras atenţia atât a localnicilor, cât şi a turiştilor, care au venit în număr mare la clubul şi parcarea de la terenul de golf Oitavos Dunes, situat pe un deal cu vedere la noua casă a jucătorului. Miguel Champalimaud, proprietarul clubului de golf care i-a vândut terenul lui Ronaldo, a fost nevoit să refuze vizitele informale ale celor care doreau să vadă noua casă a starului.

Ads

Ce urmează

Ronaldo este cea mai populară persoană din lume pe Instagram, cu peste 660 de milioane de urmăritori, un fapt care probabil nu a scăpat oficialilor sauditi, având în vedere că ţara doreşte să se deschidă mai mult şi să se promoveze ca destinaţie turistică atractivă.

Sosirea sa în Arabia Saudită a generat o imensă emoţie, mii de oameni asistând la debutul său, iar biletele pentru meciurile ulterioare fiind adesea epuizate. El a devenit rapid cel mai bun marcator al echipei Al-Nassr. Cu toate acestea, entuziasmul iniţial a scăzut, meciurile obişnuite atrăgând acum un public mai restrâns. Se pare că un meci din finalul sezonului a avut mai puţin de 6.000 de spectatori, în ciuda faptului că ar fi putut fi ultimul său meci pe teren propriu, înainte de reînnoirea contractului. Ronaldo apără Liga Profesională Saudită, afirmând chiar că este superioară Ligue 1 din Franţa. De asemenea, el laudă siguranţa şi frumuseţea Arabiei Saudite, împărtăşind adesea experienţele sale pe Instagram, în special cele de la Marea Roşie.

Ads

Averea lui Ronaldo este relativ distinctă în cadrul grupului select de sportivi miliardari din care face acum parte, în sensul că marea majoritate provine din salarii. Cel mai important factor al averii lui Roger Federer, de exemplu, provine din participaţia sa la brandul de îmbrăcăminte sportivă On Holdings AG, ca parte a unui contract de sponsorizare, potrivit indicelui de avere al Bloomberg. Legenda baschetului Michael Jordan a câştigat mai puţin de 100 de milioane de dolari din salarii pe parcursul carierei sale, o mare parte din averea sa provenind din contracte de sponsorizare pe termen lung cu Nike şi din participaţia la echipa Charlotte Hornets din NBA.

Pentru Ronaldo, întrebarea va fi din ce în ce mai mult legată de viaţa sa după retragerea din activitate. El este unul dintre cei mai în vârstă jucători activi la nivel profesional şi a declarat că se aşteaptă să se retragă la Al-Nassr. De asemenea, el a spus că visul său este să deţină mai multe cluburi de fotbal, urmând paşii lui Beckham, coproprietarul Inter Miami.

O parte din acest vis s-a realizat după ce Ronaldo ar fi primit o participaţie de 15% în Al-Nassr, ca parte a prelungirii contractului său. Având în vedere averea pe care o acumulează în prezent, s-ar putea să aibă multe alte opţiuni odată ce va renunţa definitiv la cariera de fotbalist.

Ads