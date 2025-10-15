Cristiano, fenomenal! Ronaldo a marcat de două ori în poarta Ungariei și a stabilit un nou record

Roberto Martinez și Cristiano Ronaldo FOTO X TeamCRonaldo

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a devenit marţi seara golgeterul all-time al calificărilor la Cupa Mondială, după ce a înscris de două ori în poarta Ungariei.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în meciul dintre Portugalia şi Ungaria, din grupa F a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. El a marcat în minutul 22, apoi a înscris al doilea gol în minutul 45+3. Cu aceste goluri lusitanul a ajuns la 41 de goluri marcate în calificările all-time ale Cupei Mondiale, devenind recordmanul acestei faze a competiţiei.

Până la meciul cu Ungaria, Cristiano Ronaldo a împărţit recordul cu guatemalezul Carlos Ruiz, care înscrisese 39 de goluri în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială, de-a lungul unei cariere care s-a întins din 1998 până în 2016.

Rezultatele de marți:

Grupa E

Spania - Bulgaria 4-0

Au marcat: Mikel Merino 35, 57, Atanas Cernev (autogol) 79, Mikel Oyarzabal 90+2 - penalty.

Turcia - Georgia 4-1

Au marcat: Kenan Yildiz 14, Merih Demiral 22, 52, Yunus Akgun 35, respectiv Ghiorghi Kociorașvili 64.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 4 4 0 0 15-0 12

2 Turcia 4 3 0 1 13-10 9

3 Georgia 4 1 0 3 6-9 3

4 Bulgaria 4 0 0 4 1-16 0

Grupa F

Irlanda - Armenia 1-0

A marcat: Evan Ferguson 70.

Cartonaș roșu: Tigran Barseghian (Armenia) 52.

Portugalia - Ungaria 2-2

Au marcat: Cristiano Ronaldo 22, 45+3, respectiv Attila Szalai 9, Dominik Szoboszlai 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 4 3 1 0 11-4 10

2 Ungaria 4 1 2 1 8-7 5

3 Irlanda 4 1 1 2 4-5 4

4 Armenia 4 1 0 3 2-9 3

Grupa I

Estonia - Moldova 1-1

Au marcat: Mattias Kait 12, respectiv Ștefan Bodișteanu 64.

Italia - Israel 3-0

Au marcat: Mateo Retegui 45+2 - penalty, 74, Gianluca Mancini 90+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 6 5 0 1 18-8 15

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9

4 Estonia 7 1 1 5 7-17 4

5 Moldova 6 0 1 5 4-26 1

Grupa K

Andorra - Serbia 1-3

Au marcat: Guillaume Silvain Lopez 17, respectiv Christian Garcia (autogol) 19, Dusan Vlahovic 54, Aleksandar Mitrovic 74 - penalty.

Letonia - Anglia 0-5

Au marcat: Anthony Gordon 26, Harry Kane 44, 45+4 - penalty, Maksims Tonisevs (autogol) 58, Eberechi Eze 86.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 6 6 0 0 18-0 18

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 6 3 1 2 7-7 10

4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5

5 Andorra 7 0 1 6 3-15 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

