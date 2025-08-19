"Un tip foarte arogant". Cristiano Ronaldo, desființat de un fost atacant

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 11:28
643 citiri
"Un tip foarte arogant". Cristiano Ronaldo, desființat de un fost atacant
Cristiano Ronaldo FOTO X Al Nassr

Walter Pandiani, fostul atacant al echipei Osasuna, a vorbit despre confruntarea pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo pe vremea când acesta evolua la Real Madrid. Fostul atacant uruguayan a fost foarte critic la adresa atitudinii starului portughez la acea vreme.

Când juca la Osasuna, între 2007 şi 2011, fostul atacant uruguayan s-a intersectat în mai multe rânduri cu cel care era pe atunci jucătorul echipei Real Madrid. Şi are amintiri mai puţin plăcute despre asta. În timpul unui meci pe Estadio El Sadar din Pamplona (cu o capacitate de aproape 23.500 de spectatori), CR7 s-a certat aprins cu publicul, înainte de a se ciocni fizic cu mai mulţi adversari.

"Oamenii din Osasuna sunt foarte pasionaţi, îl fluierau şi îl insultau imediat ce ieşea la încălzire. Asta l-a enervat şi, în timp ce îşi exersa loviturile libere, trăgea în oameni. Din cauza asta, meciul a început într-o atmosferă tensionată", îşi aminteşte Walter Pandiani într-un interviu acordat AS. "Când un fault a fost în favoarea madrilenilor, Cristiano l-a împins pe coechipierul meu Javier Camuñas, iar eu m-am dus să-l apăr. L-am împins pe Cristiano, iar el m-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac".

"Cearta a continuat în tunelul de la vestiare cu el şi Sergio Ramos. Am fost foarte supărat şi ei la fel", a continuat cel poreclit El Rifle, acum în vârstă de 49 de ani.

"Nu mi-a plăcut deloc atitudinea lui. Era un tip arogant. Ca atacant, era grozav, dar comportamentul său lăsa mult de dorit. La vestiare, José Mourinho (pe atunci antrenorul lui Real Madrid) spunea că încerc să-mi fac publicitate gratuită, deşi jucam în prima ligă de unsprezece ani. A fost foarte neplăcut", a subliniat Pandiani.

Pandiani a evoluat de-a lungul carierei la Deportivo La Coruna, Espanyol Barcelona sau Villarreal, înainte de a se retrage în 2016 cu o ultimă experienţă la Lausanne Sport.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez își planifică nunta. Când și unde ar avea loc evenimentul
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez își planifică nunta. Când și unde ar avea loc evenimentul
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se află pe punctul de a transforma zvonurile în realitate: cei doi se pregătesc pentru nunta mult-așteptată, după aproape un deceniu de relație....
Drama din viața cuplului Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: "Este cea mai mare durere"
Drama din viața cuplului Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: "Este cea mai mare durere"
Starul portughez Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, model și influencer spaniol, au anunțat pe rețelele de socializare că se vor căsători după ce au fost parteneri de viață aproape...
#cristiano ronaldo, #Walter Pandiani, #osasuna, #Real Madrid , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Cred că Șucu vrea, dar nu mai poate. A trecut și el de prima tinerețe."
  2. "Un tip foarte arogant". Cristiano Ronaldo, desființat de un fost atacant
  3. Adio, Louis Munteanu! Ofertă de nerefuzat, trimisă: transferul e iminent
  4. Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial
  5. Salt uriaș pentru Sorana Cîrstea, în clasamentul WTA. O singură jucătoare din România în top 50
  6. Aberdeen - FCSB nu e la TV! Reacția lui Gigi Becali când a auzit cine transmite meciul
  7. Adrian Mititelu și-a luat la înjurături jucătorii! Scandal imens la FCU Craiova
  8. A plecat de la FCSB și a avut un impact imediat la noua echipă: "E prima oară când antrenorul îmi spune asta"
  9. Ianis Zicu a răbufnit după eșecul cu U Cluj: acuzații dure din partea antrenorului
  10. Rezultat incredibil în Farul - U Cluj. Ardelenii au avut un eliminat în minutul 10