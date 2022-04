Atacantul portughez, Cristiano Ronaldo, nu a putut să-şi ţină în frâu nervii după ce echipa lui, Manchester United, a suferit o nouă înfrângere în Premier League, sâmbătă, în deplasare, scor 0-1, cu Everton, în etapa a XXXII-a a campionatului englez.

După meci, la ieşirea de pe teren, pe drumul către vestiare, Ronaldo, care se deplasa cu greutate din cauza unei accidentări suferite la piciorul drept, a lovit violent mâna unui fan al gazdelor, în care se afla un telefon. Suporterul a scăpat aparatul, care s-a zdrobit de pământ.

He decided to drop and break a kid’s phone just because he was mad?

So disrespectful. Inviting him to a game doesn’t change anything. pic.twitter.com/aD3VGsX4Zs