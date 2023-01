Coșmarul trăit de Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. Ce i-au strigat fanii adverși la ieșirea din teren VIDEO

Echipa lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a fost eliminată, joi, în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite, fiind învinsă cu scorul de 3-1 de Al Ittihad.

Au marcat Romarinho ’15, Hamdallah ’43 şi Al-Shanqeeti ‘90+3 pentru învingători, respectiv Talisca ’67 pentru Al Nassr.

Ronaldo a evoluat pe toată durata partidei. În cealaltă semifinală, Al Feiha a învins Al Hilal cu scorul de 1-0. Finala va avea loc duminică, la Riad.

Eliminat din competiție, Cristiano Ronaldo a mai trăit un coșmar, la ieșirea din teren, atunci când din tribune s-a auzit în mod repetat numele lui Leo Messi, marele rival al portughezului.

Al-Ittihad's fans chant "Messi, Messi" towards Cristiano Ronaldo after their team beat Al-Nassr 3-1 in the #SaudiSuperCup 🇸🇦pic.twitter.com/qaibDeaNfj