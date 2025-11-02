Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO

Cristiano Ronaldo se apropie de borna celor 1.000 de goluri marcate în carieră, după ce a reușit o dublă în meciul de pe teren propriu.

Al Nassr, formație la care evoluează starul portughez, a jucat pe teren propriu cu Al Fayha. Oaspeții au deschis scorul în minutul 13, prin Jason Remeseiro, dar Cristiano Ronaldo a egalat în minutul 37.

Tot Ronaldo a înscris la ultima fază a meciului, când Al Nassr a beneficiat de un penalty. Starul portughez a executat cu sânge rece, fix sub transversală, țintuindu-l pe portarul advers.

„Astăzi mi-a bătut inima puțin mai tare decât de obicei”, a declarat Ronaldo pentru Thmanyah Sports. „Dar acesta este fotbalul, aceasta este viața mea. După 22 de ani de așa ceva, sunt fericit”.

Cristiano Ronaldo are 952 de goluri marcate în cariera lui.

WHAT A GOAL BY CRISTIANO RONALDO IN THE 104TH MIN TO WIN THE GAME THE MOST CLUTCH PLAYER OF ALL TIME pic.twitter.com/wZqzcV47v3 — fan (@NoodleHairCR7) November 1, 2025

Internaționalul portughez își propune să adauge titlul din Saudi Pro League în palmaresul său, subliniind că este concentrat pe succesul colectiv:

„Suntem pe primul loc în clasament, dar trebuie să continuăm. Sezonul este lung, trebuie să mergem pas cu pas. Traversăm un moment foarte bun în campionat.

E întotdeauna bine să marchez goluri, sunt foarte fericit că am putut ajuta echipa să câștige. Pentru mine, cel mai important este că am câștigat. Suntem o echipă, așa că nu contează premiile individuale — ceea ce vreau este să câștigăm campionatul”.

Ronaldo, care încă își caută primul trofeu intern cu Al-Nassr, a înscris opt goluri în șapte meciuri în acest sezon.

