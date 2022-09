Cristiano Ronaldo a fost ”agățat” de o doctoriță la Chișinău. Răspunsul neașteptat al portughezului VIDEO

Portughezul Cristiano Ronaldo a marcat, la 37 de ani, primul său gol în Europa League, joi seară la Chişinău, în cursul meciului câştigat de echipa sa, Manchester United, pe terenul formaţiei Sherrif Tiraspol (scor 2-0), informează UEFA.

Starul lusitan a înscris din penalty cel de-al doilea gol al englezilor, în minutul 39, după ce Jadon Sancho reuşise deschiderea scorului pe terenul moldovenilor (17).

Graţie reuşitei de joi, prima din acest sezon, Cristiano Ronaldo a ajuns la un total de 699 de goluri în 943 de meciuri disputate la nivel de club în toate competiţiile, de la debutul carierei sale.

Atacantul portughez este golgheterul istoric al Ligii Campionilor (cu 140 de goluri), competiţie la care nu participă însă în acest sezon.

Ronaldo este, de asemenea, cel mai bun marcator la nivel internaţional, cu 117 goluri în 189 de partide disputate pentru reprezentativa Portugaliei.

La Chișinău, pe stadionul ”Zimbrul”, Cristiano Ronaldo a avut parte de o atenție specială din partea fanilor și a celor aflați pe marginea terenului. Astfel, la pauză, înainte ca Ronaldo să intre la vestiare, fotbalistul a fost abordat de o doctoriță care și-ar fi dorit o amintire, un selfie cu jucătorului United. Cristiano Ronaldo a avut însă o reacție neașteptată pentru femeia respectivă, întinzând mâna în semn de refuz.

A fan asked Cristiano Ronaldo for a picture during the halftime of the Manchester United game but he refused to take it. #MUFC

