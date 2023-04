Gesturi mizerabile făcute de Cristiano Ronaldo după ce echipa lui a pierdut derby-ul Arabiei Saudite și s-a îndepărtat de titlu VIDEO

Al-Nassr a pierdut cu 2-0 meciul cu Al-Hilal, iar Cristiano Ronaldo a făct gesturi obscene la finalul partidei.

Al-Hilal a câștigat cu 2-0 partida de pe teren propriu cu Al-Nassr, în derby-ul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat un gol pentru Al-Nassr, însă reușita i-a fost anulată pentru ofsaid, deși părea că portughezul este în poziție regulamentară.

În urma acestei înfrângeri, echipa lui CR 7 se îndepărtează de titlu, având 3 puncte în urma lui Al-Ittihad, care are și un meci mai puțin disputat.

La finalul partidei, când Ronaldo se îndrepta spre vestiare, fanii lui Al-Hilal au strigat "Messi, Messi". Cristiano le-a răspuns ducându-și mâna în zona organelor genitale.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮

📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ