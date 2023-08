Cristiano Ronaldo jubilează! A câștigat primul trofeu în Arabia Saudită și a primit o gheată de aur VIDEO

Meci spectaculos în finala Cupei Campionilor Cluburilor Arabe. În inferioritate numerică, Al Nassr s-a impus cu 2-1 în finala cu Al Hilal, ambele goluri fiind marcate de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a câștigat primul trofeu în Arabia Saudită, Cupa Campionilor Cluburilor Arabe. Al Nassr, echipa lui CR 7, a primit gol în minutul 51 de la Al Hilal, iar în minutul 71 a rămas în inferioritate numerică.

Roinaldo a egalat în minutul 74 și a reușit dubla în minutul 98.

Chiar și cu un jucător eliminat, Al Nassr a rezistat eroic și a câștigat cu 2-1, spre bucuria imensă a lui Ronaldo.

He's the first Al Nassr player in history to achieve this milestone.

