Cristiano Ronaldo, după ce a luat bătaie cu 5-0 de la Celta Vigo: "Fotbalul european și-a pierdut din calitate!" A trimis o "săgeată" și spre Messi

Starul portughez Cristiano Ronaldo, care evoluează în prezent la echipa Al-Nassr din Arabia Saudită, a anunţat că nu intenţionează să revină în fotbalul european, aşa cum s-a speculat recent, informează presa iberică.

"Sunt 100% sigur că nu voi reveni la un club european. Fotbalul european şi-a pierdut mult din calitate. Singura care rămâne valabilă şi care merge bine este Premier League. Are o lungime avans faţă de toate celelalte campionate", a spus atacantul în vârstă de 38 de ani.

Ronaldo a făcut această declaraţie după meciul amical pierdut fără drept de apel de Al-Nassr în faţa echipei spaniole Celta Vigo (scor 0-5), luni la Algarve (Portugalia).

Fotbalistul lusitan a trimis şi o "săgeată" către fostul său rival din La Liga, argentinianul Lionel Messi, care s-a transferat recent în Major League Soccer (MLS), liga profesionistă nord-americană, la formaţia Inter Miami.

"Campionatul saudit este mai bun decât MLS. Am deschis calea pentru liga saudită, iar acum toţii jucătorii vin aici. Într-un an vor venit tot mai mulţi jucători de top în Arabia Saudită. Într-un an, campionatul saudit va depăşi campionatul Turciei şi campionatul Olandei", a precizat el.

În vârstă de 38 de ani, Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor europeni, cu 141 de goluri. El este jucătorul cu cele mai multe meciuri (200) şi cele mai multe goluri înscrise (123) la nivel de echipă naţională.

Ads