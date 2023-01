Detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Mendes. Cine e omul care a intermediat transferul la Al Nassr

De cinci ori câştigător al Balonului de Aur Cristiano Ronaldo a fost prezentat, marţi după-amiază, în faţa a 30.000 de suporteri strânşi pe stadionul echipei Al-Nassr. Dar ce a atras atenţia la prezentarea sa a fost absenţa impresarului Jorge Mendes şi faptul că portughezul a încurcat Arabia Saudită cu Africa de Sud.

Imaginile prezentării sale la clubul Al-Nassr de marţi după-amiază confirmă că aducerea portughezului este un "cutremur", scrie lequipe.

Nimic nu era prea bun sau prea mult pentru a-l atrage pe cel care, în urmă cu mai puţin de un an, juca ămpotriva lui Lionel Messi. Odată cu angajamentul său faţă de actualul lider al campionatului (cu un meci în plus), „CR7” a devenit din nou cel mai bine plătit fotbalist de pe planetă. La aproape 38 de ani (îi va împlini la 5 februarie), aceasta nu este o realizare mică. Şi de data aceasta nu va putea să-i atribuie această ispravă lui Jorge Mendes.

Marţi, Ricardo Regufe a stat în primul rând la conferinţa de presă de prezentare. Asistentul personal al vedetei a ocupat în faţa camerelor de filmat locul rezervat, timp de douăzeci de ani, celui mai influent agent din fotbal. O nouă ilustrare a vârtejului personal în care se află CR7 de la întoarcerea sa la Manchester United în urmă cu mai puţin de un an şi jumătate: el a sfârşit prin a provoca ruptura de mentorul său, pe care până atunci îl considerase fratele său.

Aşadar, fostul reprezentant al Nike este cel care, urmăndu-l pe Ronaldo peste tot, inclusiv în cadrul delegaţiei portugheze în timpul competiţiilor importante, a negociat transferul în Arabia Saudită şi a încasat comisionul care vine cu el: 30 de milioane de euro, potrivit mai multor mass-media spaniole.

L-a ascultat cu un zâmbet larg pe atacant la conferinţa de presă: "Multe cluburi au încercat să mă transfere, în Europa, Brazilia, Australia, Statele Unite şi chiar în Portugalia. Cariera mea nu s-a terminat. Ştiu ce vreau şi ce nu vreau. Vreau să dau o altă imagine despre acest club şi despre această ţară. Despre contractul şi rezervele pe care le-a stârnit, a glumit, cu un zâmbet larg: "Este unic, dar eu sunt un jucător unic".

Noul său antrenor, Rudi Garcia, a spus că este „foarte fericit” când a fost întrebat ce spune despre venirea lui Ronaldo. „Suntem aici pentru a câştiga şi nimic altceva”, a rezumat fostul antrenor al OL (2019-2021), care şi-a însoţit apoi vedeta în vestiar pentru a-şi întâlni coechipierii, înainte de prima sa intrare pe gazon de pe stadionul Mrsool Park, în faţa celor 30.000 de oameni care aşteptaseră ore întregi.

Dar şi un alt fapt a atras atenţia la conferinţa de presă. „Pentru mine, nu este sfârşitul carierei să vin în Africa de Sud”, a spus Ronaldo încrezător, înainte de a adăuga. "Nu-mi pasă ce spun oamenii.”

Totuşi, în apărarea sa, Ronaldo a evocat, cu câteva secunde mai devreme, echipele africane care evoluaseră la Cupa Mondială, inclusiv Marocul care a eliminat Portugalia în sferturile de finală (1-0). Mai mult, în limba engleză în care vorbea Ronaldo, „Africa de Sud” şi "Arabia Saudită" sună aproape la fel.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5