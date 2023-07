Cristiano Ronaldo va avea un nou antrenor la Al-Nassr: saudiții i-au făcut pe plac fotbalistului

Antrenorul portughez Luis Castro va părăsi Brazilia şi echipa Botafogo pentru a prelua conducerea tehnică a formaţiei saudite Al-Nassr, la care evoluează compatriotul său Cristiano Ronaldo, a anunţat vineri clubul de fotbal din Rio de Janeiro, citat de AFP.

"Botafogo a fost informat de antrenorul Luis Castro în legătură cu decizia sa de a accepta propunerea unui club din străinătate, ceea ce pune capăt activităţii sale ca tehnician al echipei", a indicat clubul carioca într-un comunicat.

Castro, în vârstă de 61 de ani, a dezvăluit în urmă cu două săptămâni că a primit o ofertă din partea echipei saudite, pentru un contract pe doi ani, tentantă din punct de vedere financiar.

Clubul Al-Nassr nu a oficializat deocamdată sosirea antrenorului lusitan.

Luis Castro a mai pregătit în cursul carierei sale echipele FC Porto şi Şahtior Doneţk, înainte de a sosi în martie 2022 la Botafogo, gruparea aflată în proprietatea omului de afaceri american John Textor, care a cumpărat anul acesta şi clubul francez Olympique Lyon.

El s-a declarat dintotdeauna un mare admirator al lui Cristiano Ronaldo, iar jucătorul cu siguranță a aprobat aducerea compatriotului său.

În afara lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr mai are în lot şi alţi jucători cunoscuţi, precum portarul columbian David Ospina, mijlocaşul brazilian Luiz Gustavo şi atacantul argentinian Gonzalo Martinez.

