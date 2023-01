Cristiano Ronaldo, meci de coșmar în Arabia Saudită! Al doilea joc fără gol marcat și CR 7 a ratat șansa unui nou trofeu

Cristiano Ronaldo a ajuns la a doilea meci oficial în Arabia Saudită fără gol marcat.

CR 7 a fost titular în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite. Dar Al-Nassr, formația la care activează superstarul portughez, a fost învinsă cu 3-1 de Al-Ittihad, în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite.

Cristiano Ronaldo a fost căpitan și titular tot meciul, dar nu a reușit să facă diferența, singurul gol al echipei sale fiind marcat de Talisca.

Al-Ittihad va juca în finala Supercupei Arabiei Saudite cu Al Felha, care a trecut cu 1-0 de Al Hilal.

❌ Knocked out in the Saudi Super Cup semifinals

❌ Zero goals in two games

Tough start at Al-Nassr for Cristiano Ronaldo 😐 pic.twitter.com/6QDfVFt1B8