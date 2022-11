Amendă uriașă pentru Cristiano Ronaldo după interviul exploziv acordat lui Piers Morgan

Cristiano Ronaldo are viață grea la Manchester United.

Clubul englez îl va amenda pe starul portughez pentru interviul acordat lui Piers Morgan.

"De la plecarea lui Sir Alex Ferguson n-am văzut nicio evoluție în club. Progresul a fost zero. Nu s-a schimbat nimic, nici măcar la piscină, sala de sport. Am crezut că o să văd o tehnologie nouă, infrastructură, dar am văzut aceleași lucruri pe care le-am văzut când aveam 20 de ani.

Pleacă Solskjaer și vine Ralf Rangnick, o mutare pe care nu o înțelege nimeni, tipul nici măcar nu e antrenor, e director sportiv.

M-am simțit trădat. E vorba de două - trei persoane de la nivelul executiv. Sunt unii oameni care nu mă vor aici. Nu doar anul ăsta, dar și anul trecut.

Nu îl respect pentru că nici el nu mă respectă (n.r. - despre Erik ten Hag)", a spus Cristiano Ronaldo.

Afirmațiile sale i-au enervat la culme pe șefii lui Manchester United care au decis să-l amendeze pe portughez.

"Cristiano Ronaldo va fi amendat cu 1 milion de lire sterline de Manchester United pentru interviul cu Piers Morgan", scrie publicația Metro.

Cel mai probabil, Cristiano Ronaldo va pleca în această iarnă de la Manchester United.

