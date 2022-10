Cristiano Ronaldo s-a antrenat cu puștii lui Manchester United imediat după ce a fost exclus din lotul primei echipe VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost îndepărtat din lotul lui Manchester United pentru meciul cu Chelsea.

A doua după anunțul oficial, superstarul portughez a ajuns de dimineața la baza de pregătire a echipei engleze și s-a antrenat cu echipa Under 23 a clubului.

"Cristiano Ronaldo nu va face parte din lotul lui Manchester United pentru meciul de sâmbătă contra celor de la Chelsea.

Restul lotului condus de Ten Hag este concentrat total la această partidă", a fost comunicatul oficial al Lui Manchester United.

Ronaldo s-a conformat și a oferit o primă reacție despre decizia sefilor clubului.

"În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington (n.r. în cantonamentul lui Manchester United), să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru orice meci.

Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și trebuie să rămânem uniți. În curând vom fi din nou împreună.

Așa cum am făcut întotdeauna de-a lungul carierei mele, încerc să trăiesc și să joc cu respect față de colegii mei, adversarii mei și antrenorii mei. Asta nu s-a schimbat. Nu m-am schimbat.

Sunt aceeași persoană și același profesionist care am fost în ultimii 20 de ani jucând în fotbalul de elită, iar respectul a jucat întotdeauna un rol foarte important în luarea deciziilor", a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.

Portughezul a fost suprins a doua zi dimineața în timp ce mergea la antrenamentele echipei de tineret a lui Manchester United.

🎥 🔴 Cristiano Ronaldo arriving at training this morning after he walked off the pitch before full-time against Tottenham pic.twitter.com/bdkfiZkuyJ