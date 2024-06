Cristiano Ronaldo a plâns în hohote. Ce a pățit superstarul portughez aseară VIDEO

Echipa saudită Al-Hilal a câştigat vineri seara Cupa Regelui, după ce a învins la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Lusitanul a ratat câştigarea primului său trofeu în Arabia Saudită.

La Jeddah, finala Cupei Regelui a început cu un gol marcat repede de campioana Al-Hilal, care a deschis scorul în minutul 7, prin Aleksandar Mitrovic. Al-Nassr, deşi i-a avut în teren pe Cristiano Ronaldo, Sadio Mane şi Brozovic, nu au reuşit să egaleze, iar la pauză Al-Hilal a intrat cu avantaj minim. Echipa lui Ronaldo a rămas în zece în minutul 56, după eliminarea portarului David Ospina. Al-Hilal a avut şi ea un jucător eliminat, pe Ali Abulayhi, în minutul 87, iar un minutu mai târziu Al-Nassr a egalat prin golul lui Ayman Ahmed. După alte două minute Kalidou Koulibaly a fost şi el eliminat, lăsând pe Al-Hilal în nouă oameni şi meciul s-a dus în prelungiri.

Cristiano Ronaldo a înscris, însă echipa sa a ratat penaltiul decisiv prin Meshari Fahad Al-Nemer şi Al-Hilal s-a impus în Cupa Regelui.

La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a plâns minute în șir.

Hard to see Cristiano Ronaldo like this 💔pic.twitter.com/qtVmotQTOg