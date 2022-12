Reacția dură a selecționerului Portugaliei despre atitudinea lui Ronaldo. "Nu mi-a plăcut deloc"

La trei zile după înfrângerea în faţa Coreei de Sud (1-2), selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, a fost din nou întrebat despre atitudinea "nervoasă" al lui Cristiano Ronaldo când a fost înlocuit în minutul 65 al meciului din faza grupelor a treia.

Într-o conferinţă de presă, în ajunul optimilor de finală împotriva Elveţiei, antrenorul şi-a criticat căpitanul: "La finalul meciului am fost la un flash interviu şi la conferinţa de presă. Repet. În timpul jocului nu am auzit nimic. L-am văzut doar certându-se cu un coreean. De atunci am văzut imaginile şi nu mi-au plăcut deloc. Nu mi-a plăcut deloc. Aceste chestiuni sunt soluţionate intern. S-au rezolvat. Punct", a spus Santos.

Întrebat dacă Ronaldo ar putea fi pe bancă împotriva Elveţiei în optimile de finală de marţi (21.00), Santos a spus: "Echipa de start, jucătorii vor şti când vor ajunge în vestiar. Ca întotdeauna de când sunt în această funcţie".

