Locul incredibil pe care l-a ocupat Cristiano Ronaldo în clasamentul final Balonul de Aur 2022

Cristiano Ronaldo a avut un sezon prost la Manchester United.

Portughezul a câștigat de cinci ori Balonul de Aur, însă acum nu s-a aflat nici în primii 10 jucători în clasamentul final.

Ronaldo va avea o sarcină bine stabilită la Paris, acolo unde are loc festivitatea de premiere. Superstarul lui United îi va oferi Balonulul de Aur câștigătorului din acest an.

La gala din 2022, Cristiano Ronaldo a iesit pe locul 20.

Pentru prima dată după 2005, Lionel Messi nu a fost nominalizat la câștigarea trofeului.

Karim Benzama este prinicipalul favorit să ia Balonul de Aur din acest an.

Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO