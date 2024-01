Cristiano Ronaldo și-a făcut mama să plângă de bucurie: ce cadou extravagant i-a luat VIDEO

Cristiano Ronaldo și-a surprins mama cu ocazia zilei de naștere.

Fotbalistul portughez a petrecut de Revelion în localitatea natală, Madeira. Mama sa este născută pe 31 decembrie, iar Cristiano Ronaldo i-a făcut cadou un Porsche Cayenne de 100.000 de euro.

Maria Dolores Aveiro, care a împlinit 69 de ani, a plâns de bucurie când a văzut mașina.

Cristiano Ronaldo a încheiat anul cu 54 de goluri înscrise, fiind cel mai bun marcator în 2023, şi a transmis un mesaj clar celor care spun că se apropie de finalul carierei.

"54 - Eu voi decide când se va termina!. Mulţumesc, echipă", a scris Cristiano Ronaldo pe Instagram.

Cristiano gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday ❤️

pic.twitter.com/T4ZkFfVmnV