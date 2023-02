Super-starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat toate golurile echipei sale, Al Nassr, în victoria obținută în campionatul Arabiei Suadite, 4-0 în deplasare cu Al Wehda.

Cristiano Ronaldo e la primul meci mare făcut de la transferul la Al Nassr, lusitanul reușind până astăzi doar un singur gol, din penalty.

Contra lui Al Wehda, Ronaldo s-a dezlănțuit și a marcat de patru ori, în minutele 21, 40, 53 și 61, a treia reușită fiind din penalty.

