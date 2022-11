Unde păstrează Cristiano Ronaldo cenușa fiului său mort la naștere! Dezvăluiri cutremurătoare ale starului portughez

Cristiano Ronaldo continuă seria dezvăluirilor într-un interviu incendiar acordat în Anglia și difuzat pe fragmente.

Aseară, CR 7 Ronaldo a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut anul acesta când iubita sa Georgina a venit de la spital cu un singur copil, deși toată familia știa că va naște gemeni.

Ronaldo a plâns în timp ce i-a povestit lui Piers Morgan de la TalkTV cum familia s-a adunat cu entuziasm pentru a-i întâmpina pe noii veniți după ce Georgina Rodriguez a născut pe 18 aprilie.

Dar, în timp ce fiica cuplului, Bella, s-a născut sănătoasă, fratele ei, Angel, nu a reușit să supraviețuiască."Gio a ajuns acasă și copiii au început să spună unde este celălalt copil, unde este celălalt copil?", a povestit Ronaldo.

El a dezvăluit cum a plâns împreună cu băiatul cel mai mare, Cristiano Jr, 12 ani, când i-a dat vestea în dormitor.

Dar copiilor săi mai mici - Eva și Mateo, de cinci ani, și Alana Martina, de patru ani - le-a luat mai mult timp să proceseze vestea, a spus el.

La șase luni distanță, Ronaldo a mai povestit că Angel rămâne parte din viața lor de zi cu zi. "Copiii înțeleg și uneori spun Tati, am făcut asta pentru Ángel și arată spre cer. Ceea ce îmi place cel mai mult pentru că face parte din viața lor. Nu am de gând să-mi mint copiii, le spun adevărul, ceea ce a fost un proces dificil", a punctat fotbalistul.

"Într-un fel, am devenit mai mult tată, mai prietenos cu ei. Ei au devenit mai apropiați de tatăl lor, iar eu cu Georgina, de asemenea. Pentru că durerea poate fi atât de intensă, încât poate îndepărta cuplurile sau le poate apropia. În cazul meu a fost mai bine. Am devenit mai prietenos cu Gio. Am fost, bineînțeles, un prieten, dar simt mai multă dragoste pentru ea și pentru copiii mei și încep să văd viața dintr-o altă perspectivă. Au fost cele mai dificile momente, ultimele șase luni, de la moartea tatălui meu", a mai spus el.

Atacantul portughez a dezvăluit că păstrează aproape cenușa fiului său, după ce a creat o capelă în subsolul casei, unde sunt păstrate și rămășițele tatălui său, Jose Dinis Aveiro - care a murit în 2005 din cauza unei insuficiențe hepatice.

