Momentul pregătit de fanii lui Liverpool pentru Ronaldo după moartea băiatului său

Cristiano Ronaldo nu va juca contra lui Liverpool din cauza dramei prin care trece după pierderea băiatului său la naștere.

Chiar dacă sunt rivali de moarte cu Manchester United, echipa portughezului, fanii "cormoranilor" pregătesc un moment emoționant pentru Ronaldo.

Toti spectatorii prezenți pe Anfield Road se vor ridica în minutul 7 (numărul fotbalistului) al partidei Liverpool - Manchester United și vor aplauda în semn de omagiu pentru pentru copilul decedat al lui Cristiano Ronaldo.

Liverpool fans are planning to stage a minute's applause in the seventh minute for Cristiano Ronaldo during Manchester United's visit to Anfield on Tuesday evening following the heartbreaking news of his baby son's death. pic.twitter.com/KvtHHi89sl