Cristiano Ronaldo și-a sfidat antrenorul! Cum i-a răspuns olandezul Ten Hag VIDEO

Cristiano Ronaldo n-a mai așteptat finalul partidei de Old Trafford dintre Manchester United și Tottenham, scor 2-0.

Nemulțumit că antrenorul lui Manchester United, Erik Ten Hag, nu l-a folosit nici măcar un minut, Ronaldo s-a dus glonț spre vestiare în minutul 90 al partidei.

Mai mult, se pare că portughezul n-a mai așteptat revenirea colegilor săi de pe teren și ar fi plecat direct spre casă.

Întrebat despre reacția lui Ronaldo, Erik Ten Hag a răspuns: "Acum ne bucurăm de victorie. Mă voi ocupa de asta mâine (n.r. - astăzi)".

Este pentru a doua oară când Ronaldo părăsește un meci al lui United fără permisiunea lui Ten Hag. În iulie, fotbalistul în vârstă de 37 de ani a ieșit de pe Old Trafford la pauză, după ce a fost înlocuit într-un amical din pre-sezon cu Rayo Vallecano.

