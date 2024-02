Cristiano Ronaldo, gol spectaculos în Liga Campionilor VIDEO

Starul portughez Cristiano Ronaldo a adus victoria echipei Al-Nassr în partida cu formaţia Al-Fayha, scor 1-0, disputată miercuri seara la Riad, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei la fotbal.

Golgheterul all-time al clubului Real Madrid a marcat unicul gol în confruntarea dintre cele două grupări saudite, în minutul 81, după o combinaţie cu croatul Marcelo Brozovic.

Meciul retur se va disputa miercurea viitoare, tot în capitala Arabiei Saudite.

That's how you break the deadlock 🔥

A slick combination by Al Nassr culminated with a Ronaldo finish to open the scoring 👏