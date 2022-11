Cristiano Ronaldo a intrat în istorie la Campionatul Mondial de Fotbal. Super performanța reușită de portughez

Portughezul Cristiano Ronaldo a devenit, joi, primul fotbalist care a marcat la cinci ediţii ale Cupei Mondiale de fotbal.

Ronaldo a înscris un gol din penalti, în minutul 65 al partidei Portugaliei cu Ghana, scor 3-2, din grupele CM din Qatar.

Cristiano Ronaldo a marcat în total opt goluri la turneele finale ale CM: unul în 2006, unul în 2010, unul în 2014, patru în 2018 şi unul în 2022.

