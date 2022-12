Cristiano Ronaldo, în lacrimi după eliminarea în fața Marocului. Superstarul portughez, la ultimul Mondial FOTO

Selecţionata Marocului a devenit prima echipă africană calificată în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins neaşteptat echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Al Thumama Stadium din Doha, în sferturile de finală ale ediţiei din Qatar.

Cristiano Ronaldo a fost din nou rezervă la Portugalia și a fost introdus în teren în minutul 50, la scorul de 1-0 pentru africani.

La final, Cristiano Ronaldo a părăsit tereneul în lacrimi, acesta fiind probabil ultimul Campionat Mondial pentru starul lusitan de 37 de ani.

Cristiano Ronaldo leaves the pitch in tears after Portugal lose to Morocco. #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/YOp5UO7o8T