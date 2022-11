Prima notă de plată a venit pentru Cristiano Ronaldo: decizia luată de Manchester United VIDEO

Cristiano Ronaldo a oferit un interviu exploziv pentru Piers Morgan, apoi a plecat la naționala Portugaliei.

Cristiano Ronaldo a spus că:

- se simte trădat de oameni din conducerea clubului Manchester United, care l-au dorit plecat din prima zi.

- nu îl respectă pe Erik ten Hag, antrenorul olandez al echipei.

- progresul înregistrat la club față de prima lui perioadă este zero. Nu s-a modernizat nicio facilitate, nu s-a adus nicio îmbunătățire tehnologică.

În urma interviului, se pare că pe Cristiano Ronaldo îl paște o amendă uriașă din partea clubului.

Deocamdată, oficialii au decis să dea jos un poster uriaș al portughezului care era amplasat pe stadion.

Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford 👀 pic.twitter.com/QkOczvbM0R