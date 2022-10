Cristiano Ronaldo și un nou mod de a celebra golul: "Mâine o să-l copieze toată planeta" FOTO

Cristiano Ronaldo a marcat în Europa League în meciul câștigat de Manchester United contra celor de la Șerif Tiraspol, scor 3-0.

A fost prima apariție a lui Ronaldo după scandalul pe care l-a provocat părăsind arena în timpul meciului cu Chelsea.

Portughezul a fost titular și a marcat în minutul 81, după o serie de ocazii ratate. A fost abia al treilea gol al lui CR 7 în acest sezon, primul pe Old Trafford.

Ronaldo a celebrat golul cu mâinile pe piept. "Mâine îl va copia toată planeta", a spus un comentator englez.

Great team effort and a good victory. We stand together. Let’s go, United! 💪🏽 pic.twitter.com/GnjAR3oM3s