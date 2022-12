Cristiano Ronaldo a făcut o partidă extrem de modestă împotriva Coreei de Sud.

Nu doar că nu a reușit să înscrie, dar Ronaldo a și contribuit la golul prin care asiaticii au egalat, după ce a deviat nefericit o minge.

Cristiano Ronaldo a fost schimbat de selecționerul Fernando Santos în minutul 65, spre nemulțumirea atacantului, care e disperat să joace în toate meciurile din primul și până în ultimul minut.

Portughezii și-au dat seama ce a spus Ronaldo în momentul schimbării: "Te-ai grăbit să mă scoți", a zbierat acesta, adăugând și două înjurături.

Cristiano Ronaldo spune că era prins într-o discuție cu un jucător sud-coreean și că nu s-a referit la antrenorul lui.

"Înainte de a ieși, un jucător sud-coreean mi-a spus să plec imediat de pe teren. I-am spus să tacă. Nu are autoritate, nu trebuie să își dea el cu părerea", a spus Ronaldo.

Și Fernando Santos a mers pe aceeași variantă pentru a nu mai amplifica scandalul. "Cristiano era supărat pe un jucător sud-coreean care îl tot îndemna să iasă".

"estás com uma pressa do caralho para me tirar foda-se" 🔥🥹 pic.twitter.com/tU3kY9aiZX