Lăsat pe bancă de rezerve pentru prima după 31 de meciuri jucate la turneele finale, Cristiano Ronaldo nu a digerat prea bine decizia antrenorului Fernando Santos.

După meciul cu Elveția, fotbalistul a plecat primul la vestiare, în vreme ce coechipierii lui salutau suporterii.

Apoi, Georgina Rodriguez, partenerea lui Ronaldo, a lăsat un mesaj pe Instagram prin care cere titularizarea iubitului.

Pentru ca la antrenamentul de azi Ronaldo să facă din nou valuri. Marca spune că el a refuzat să se antreneze cu jucătorii care au fost rezerve în meciul de ieri. CR 7 a insistat să meargă alături de titulari, care au avut un program mai lejer în sala de forță.

Gary Neville crede că această "disperare" a lui Ronaldo face mai mult rău și că îi sufocă pe toți ceilați din jurul său.

"The petulance, the sulking, it's got to stop."@GNev2 believes Cristiano Ronaldo's career could become 'a bit of a scruffy end' if his 'petulance' doesn't stop 🎙️💬 pic.twitter.com/HAW6OIduFp