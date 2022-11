"Ce-a fost asta?" Cristiano Ronaldo scoate ceva din șort și mănâncă în timpul meciului VIDEO

Cristiano Ronaldo a făcut un gest incredibil în timpul partidei dintre Portugalia și Ghana, notează Daily Mail.

Imaginile îl arată pe fostul atacant al lui Manchester United ducându-și mâna în șort. A scotocit acolo preț de câteva secunde, a găsit ceea ce căuta și apoi a mâncat produsul respectiv.

Clipul a devenit viral pe rețelele de socializare, mulți fani fiind uimiți de ceea ce au văzut. "Ce-a fost asta?", s-a întrebat unul.

Echipa naţională a Portugaliei a învins joi, scor 3-2, reprezentativa Ghanei, într-un meci contând pentru Grupa H a Cupei Mondiale din Qatar. Ronaldo a deschis scorul dintr-un penalty scos tot de el.

What did he put in his mouth? Toffee mixed with what?#FIFAWorldCup #Portugal vs #Ghana #BlackStars pic.twitter.com/gAQ8Tad5hx