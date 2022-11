Cristiano Ronaldo susține că a marcat contra Uruguayului: "Am atins mingea!"

O întreagă polemică s-a iscat după meciul dintre Portugalia și Uruguay, scor 2-0.

Cine a marcat primul gol? Bruno Fernandes a trimis mingea spre poartă, Cristiano Ronaldo a întins capul după balon, care a ajuns în plasă.

CR 7 s-a bucurat ca și cum el ar fi marcat, însă FIFA l-a creditat cu gol pe Bruno Fernandes.

Ronaldo i-a trimis un mesaj lui Piers Morgan, cel căruia i-a acordat și interviul acela exploziv.

"Ronaldo mi-a confirmat că a atins mingea cu capul. Chiar și Bruno e de acord", a scris Morgan pe twitter.

Ronaldo confirmed to me that his head touched the ball. Even Bruno agrees. https://t.co/8HfWHjSj6D