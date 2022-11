Oferta uluitoare pe care a primit-o Cristiano Ronaldo. Portughezul trebuie să dea răspuns după Campionatul Mondial de Fotbal

Cristiano Ronaldo este liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester United.

Ofertele amețitoare au început să vină pentru starul portughez.

Al Nassr din Arabia Saudită i-a oferit un angajament uluitor lui Ronaldo.

225 de milioane de dolari i-au propus saudiții portughezului, iar fotbalistul trebuie să dea un răspuns imediat după Campionatul Mondial de Fotbal.

🚨 Cristiano Ronaldo has been offered a three-year contract with Saudi club Al-Nassr worth $225 million, CBS Sports understands pic.twitter.com/iQLjD5zm1F