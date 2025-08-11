Cristiano Ronaldo s-a decis, după 8 ani de relație! Anunțul făcut de modelul Georgina Rodriguez FOTO

Fotomodelul Georgina Rodriguez, partenera de viață a super-starului Cristiano Ronaldo, a făcut un anunț pe rețelele sociale referitor la relația celor doi, care durează de 8 ani.

”Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”, a scris Georgina pe Instagram, alături de o fotografie cu inelul de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (40 de ani) au împreună doi copii, Alana Martina și Bella Esmeralda. Fotbalistul portughez mai are trei copii, Cristiano Ronaldo Junior, Eva și Mateo, care au mame surogat.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au început să se întâlnească în 2017, după ce s-au cunoscut la un magazin Gucci unde lucra tânăra iberică cu origini argentiniene.

”În timp ce ieșeam din magazin, a apărut un bărbat foarte chipeș, înalt de aproape doi metri, cu un copil și un grup de prieteni. Nici măcar nu voiam să mă uit la el, eram atât de timidă”, și-a amintit iubita lui Ronaldo în Soy Georgina, documentarul ei de pe Netflix.

